Greca sanciona lei que amplia Polo Gastronômico de Santa Felicidade

Neste sábado (25/11) teve muita música natalina e dança folclórica italiana nas comemorações da Rua da Cidadania de Santa Felicidade. A festa, que marcou os 139 anos da imigração italiana e a abertura oficial do Luz dos Pinhais - Natal de Curitiba na Regional, foi palco da sanção da Lei 15.223, que trata da ampliação do Polo Gastronômico de Santa Felicidade, pelo prefeito Rafael Greca.

“Além de polo gastronômico, Santa Felicidade é um importante centro de comércio e um lugar que merece toda a atenção da Prefeitura”, anunciou Greca, lembrando os recentes investimentos da gestão. “Estamos ampliando a Manoel Ribas, que vai ser uma das entradas da cidade, vamos fazer a ligação entre Santa Felicidade e Ouro Fino, um projeto de estratégia turística. Com isso, vamos multiplicar a geração de empregos e de renda através dessa indústria fantástica e sem chaminés que é o turismo”, completou.

A lei, iniciativa do vereador Mauro Ignacio, pretende fomentar o desenvolvimento da atividade dos restaurantes da região, por meio de melhorias viárias para favorecer o trânsito de pedestres e a circulação de veículos, além de incentivar campanhas, festivais e encontros gastronômicos e culturais. “Santa Felicidade sempre conta com grande concentração de turistas por ser um dos maiores polos gastronômicos do país. Ainda há muito para avançar, mas já estamos recebendo investimentos dessa Curitiba que voltou a andar para frente”, comemorou o vereador.

Para a proprietária e fundadora do Restaurante Madalosso, conhecido como um dos maiores do país, Flora Madalosso, qualquer iniciativa que traga benefícios para Santa Felicidade é bem vinda. “Os restaurantes já trazem muita gente para Curitiba, somos conhecidos de Norte a Sul do país, além do exterior. Apenas em nossos restaurantes são 90 a 100 mil pessoas por mês, precisamos dar atenção ao turista que nos visita”, disse.

Imigração italiana

“É com alegria que viemos aqui proclamar o Natal e o início das festas de 139 anos da colônia italiana de Santa Felicidade”, anunciou o prefeito. Greca lembrou a história da chegada dos primeiros imigrantes e como eles construíram o bairro. “Nossa gente aqui chegou e começou a arar a terra, amassar o barro para fazer tijolos, construíram a igreja que consagraram a São José e a Santa Felicidade. Nasceu este bairro que é a honra de Curitiba e do Brasil”, comemorou.

A solenidade contou com um desfile pelo corredor da Rua da Cidadania, com a participação da Banda Lyra. No ginásio, os presentes puderam acompanhar as apresentações dos corais Allegro e Nosso Canto, além das crianças do grupo folclórico Ítalo-Brasileiro, que fizeram coreografias típicas de regiões da Itália.

Boca Maledeta

O final das celebrações foi já na Avenida Manoel Ribas, com o descerramento da nova placa que marca o local conhecido como Boca Maledeta, antigo ponto de encontro dos homens imigrantes italianos. “Daqui saíam todas as questões da colônia”, explicou a presidente da Associação do Comércio e Indústria de Santa Felicidade, Thaisa Campestrini.

De acordo com Thaisa, o descerramento da nova placa que marca o local, com a presença do prefeito Rafael Greca, é um resgate da história para a comunidade. “Com isso, buscamos também fazer com que o turista fique mais aqui e conheça tudo o que temos a oferecer, nossos monumentos, nosso bairro, nossa alegria, nosso vinho e nossa comida”, finalizou.

Presenças

Estiveram na celebração a presidente do Instituto Municipal de Turismo, Tatiana Turra, a administradora da Regional Santa Felicidade, Simone da Graça das Chagas Lima, o padre Cláudio Ambrósio, os vereadores Maria Manfron e Colpani, e o administrador da Regional Portão, Gerson Gunha.