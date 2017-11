Morre pintor Gontran Guanaes Netto, autor de painel no metrô Marechal

ISABELLA MENON E RAFAEL GREGORIO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O artista plástico Gontran Guanaes Netto, 84, morreu neste sábado, em Paris, na França. Ele deixa quatro filhos e familiares. A informação foi confirmada à Folha pelo sobrinho dele, Mauro Guanaes, segundo quem o pintor não resistiu a complicações decorrentes de dois AVCs (Acidente Vascular Cerebral) que sofreu no ano passado e que o deixaram internado até setembro. Guanaes Netto era conhecido no Brasil e no mundo pela forte conexão entre produção artística e postura política. Segundo o sobrinho, o artista era contra arte que visasse o capital e, por isso, não expunha em galerias. Entretanto ele possui obras no acervo do MAM-SP. Seus trabalhos retratam figuras populares e denunciam a opressão e os arbítrios do regime ditatorial no Brasil e de governos semelhantes na América do Sul. Ele assina painéis expostos nas estações Marechal Deodoro e Corinthians-Itaquera do metrô paulistano, em São Paulo. ARTE = POLÍTICA Nascido em Vera Cruz, Gontran teve sua formação como artista e como militante em São Paulo, nas décadas de 1950 e 1960, época marcada por grande agitação cultural e produção ideológica. Vinculou-se ao Partido Comunista Brasileiro, atuando junto às células da legenda no bairro do Ipiranga, e, depois, no Teatro de Arena, ao lado de atores como Gianfrancesco Guarnieri, Juca de Oliveira e Paulo José. Nas artes, vinculou-se à chamada "pintura social figurativa", trabalhando ou estudando com artistas como Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral, Cândido Portinari e Livio Abramo. O artista deixou o Brasil em novembro de 1969, ameaçado pelo recrudescimento da ditadura militar —ele já havia sido preso duas vezes graças à defesa do socialismo em sua produção e, em particular, à atuação junto ao PCB. Desde então e até 1985, quando retornou a um Brasil em processo de redemocratização, ele viveu em Paris, na França, onde estabeleceu conexões com a cena artística local, especialmente com nomes como o argentino Julio Le Parc, o francês Ernest Pignon-Ernest e o uruguaio Jose Gamarra. Em sua concepção, reforçada pelo contato com as vanguardas europeias ao final da década de 1960, a arte era desvinculada dos interesses mercadológicos e a produção artística era um instrumento para a luta entre trabalhadores e classes dominantes, no contexto da Guerra Fria. Daí a crítica identificar uma produção rarefeita até 1964, também em decorrência da concorrência entre as atuações como artista e como militante político.