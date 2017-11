Previ vende Costa do Sauipe por R$ 140,5 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fundo de pensão Previ vendeu a Costa do Sauipe, complexo no litoral da Bahia, por R$ 140,5 milhões. O anúncio foi feito em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A Companhia Termas do Rio Quente agora é dona de 100% do empreendimento. Os demais sócios, as redes hoteleiras Sofitel, Marriot e Superclubs, deixaram o negócio em 2009, nove anos após o lançamento do resort, que foi construído pela Odebrecht nos anos 1990. Composta por cinco hotéis e um complexo de entretenimento, a Costa do Sauipe teve prejuízo de R$ 29,3 milhões em 2016. A Termas do Rio Quente irá pagar R$ 3,80 por ação ordinária e preferencial da companhia.