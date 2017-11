Gasquet e Herbet vencem e deixam França perto de título da Copa Davis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - França está a apenas uma vitória de conquistar o décimo título da história na Copa Davis. Neste sábado (25), Richard Gasquet e Pierre Hugues Herbert derrotaram os belgas Ruben Bemelmans e Joris de Loore por 3 sets a 1. O resultado deixou o país com uma vantagem de 2 a 1 no placar da final. A vitória de Gasquet e Herbet foi conquistada com parciais de 6-1, 3-6, 7-6 (2) e 6-4. A partida foi realizada em uma quadra montada no estádio Pierre-Mauroy, em Lille, e durou mais de três horas. O título da Copa Davis será decidido neste domingo (26), em duas partidas de simples. O francês Jo-Wilfried Tsonga e o belga David Goffin disputarão o primeiro jogo. Uma vitória de Tsonga garante o troféu do torneio para a França. Caso Goffin vença o confronto, o título será definido no jogo entre o francês Lucas Pouille e o belga Steve Darcis. Se chegar ao décimo título, a França igualará o retrospecto do Reino Unido e se tornará a terceira maior campeã do torneio. Os maiores vencedores da Copa Davis são os Estados Unidos, com 32, e a Austrália, com 28.