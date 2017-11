SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Acostumado ao duelo particular com Cristiano Ronaldo pelo prêmio de melhor jogador do mundo nos últimos dez anos, Lionel Messi apontou novos rivais na disputa. Em entrevista ao jornal Marca, o atacante argentino citou o ex-companheiro Neymar como postulante ao troféu nas próximas temporadas. Além do brasileiro, o craque do Barcelona também colocou Mbappé e Luis Suárez entre os principais concorrentes. "Hoje, existem muitos grandes jogadores que podem ganhar a Bola de Ouro. Nos últimos anos, fomos nós dois (ele e Cristiano Ronaldo), mas agora há jogadores como Neymar, Mbappé ou Suárez que podem conquistar este prêmio", disse o argentino, que renovou contrato com o Barça até 2021. Desde 2008, a disputa pelo posto de melhor do mundo foi monopolizada por Messi e Cristiano Ronaldo -ambos venceram cinco vezes cada. Neymar concorreu contra a dupla em 2015 e 2017, mas nas duas edições acabou ficando na terceira posição. Esta não é a primeira vez que Neymar é apontado como sucessor da dupla para o posto de melhor do mundo. Em setembro deste ano, o jornal catalão Sport já havia destacado que a ida do brasileiro para o PSG o colocava como principal "ameaça" a hegemonia criada pelos atacantes de Barcelona e Real Madrid. Vale lembrar que a última vez que o prêmio não ficou com Messi ou Cristiano Ronaldo, o vencedor foi um jogador brasileiro. Em 2007, o meia Kaká, à época no Milan, desbancou o argentino e o português e foi eleito o melhor jogador do planeta