Treze mil candidatos fazem segunda fase do vestibular da UFPR neste domingo

(foto: Marcos Solivan/Sucom)

Neste domingo (26) e segunda (27), 13.323 candidatos fazem as provas da segunda fase do Vestibular 2017/2018 da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

A lista de ensalamento está disponível no portal do Núcleo, AQUI.

Dos 13.323 candidatos que farão as provas no domingo, 436 são “treineiros” (geralmente alunos do ensino médio que estão fazendo o vestibular por experiência). No domingo (dia 26), será aplicada a prova de Compreensão e Produção de Textos, com 4h30 de duração. Serão três questões discursivas, cada uma valendo 20 pontos. No dia 27, serão aplicadas as provas específicas e de habilidade específica.

Foram aprovados para a segunda fase os candidatos que obtiveram a melhor classificação na primeira etapa em número equivalente ao triplo de vagas disponibilizadas para o respectivo curso, turno e período para o qual o concorrente se inscreveu.

Õnibus extras

A Urbs ativará três linhas especiais neste domingo (26/11) para atender candidatos da segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR). As provas ocorrem também na segunda-feira (27/11) quando todas as linhas circulam normalmente na cidade. Veja a relação completa das linhas que passam perto dos locais de provas

No domingo (26/11) terão programação especial as linhas Estudantes, PUC-Rodoferroviária e Centro Politécnico. As duas últimas são linhas diretas (ligeirinhos). Os ônibus especiais começam a circular entre 10 horas e 11 horas, até o início das provas.

Em todos os endereços do concurso, os portões serão fechados às 13h30 para aplicação das provas. A volta dos trajetos é prevista para começar às 15h30 e segue até o término das provas, às 19h. Fiscais da Urbs darão apoio nos pontos de ônibus.

Uma tabela com os locais de prova e as linhas que passam por perto também pode ser consultada no site da Urbs (www.urbs.curitiba.pr.gov.br) ou ainda pelo Itibus, ferramenta que mostra em tempo real a localização do ônibus, itinerários, tabela horária e avisa qualquer alteração prevista.

Linhas especiais no domingo

Universidades: Raquel Prado (10h), Rua José Loureiro (10h12), PUC (10h46), Av. Marechal Floriano Peixoto (11h02).

PUC-Rodoferroviária: estação-tubo Rodoferroviária, na praça Baden Powell (10h).

Centro Politécnico: estação-tubo Círculo Militar (1h30)