Sport vence o Fluminense no Maracanã e sai da zona de rebaixamento

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Sport deu um importantíssimo passo no objetivo de fugir da queda. Neste sábado (25), em pleno Maracanã, o time pernambucano venceu o Fluminense por 2 a 1 e conseguiu sair da zona do rebaixamento, deixando o Vitória momentaneamente por lá. O time carioca, por sua vez, vai tendo um final de ano melancólico e pode sequer se classificar para a Copa Sul-Americana. Matematicamente livre do descenso, o time de Abel Braga precisará vencer na última rodada o Atlético-GO em Goiânia e torcer por resultados. Já o Sport e receberá em casa o campeão brasileiro Corinthians em jogo de vida ou morte. O atacante André estava inspirado. Demonstrando oportunismo e faro de gol, ele abriu logo 2 a 0 para o Sport aos 11 e aos 23 minutos do primeiro tempo. No primeiro, chegou de carrinho num cruzamento vindo da direita. No segundo, agiu rápido no rebote após escanteio. O meia Gustavo Scarpa foi vaiado pelos torcedores ao ser substituído no segundo tempo. Já o zagueiro Renato Chaves também ouviu reclamações da torcida, principalmente no primeiro tempo, quando o Fluminense perdia por 2 a 0. Assim como já havia acontecido diante da Ponte Preta, o presidente do Fluminense, Pedro Abad, foi xingado pela torcida antes mesmo de a bola rolar. O jogo teve um minuto de silêncio em lembrança à data de um ano do trágico acidente com o avião da Chapecoense na Colômbia. FLUMINENSE Diego Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Marlon; Marlon Freitas (Matheus Alessandro), Douglas, Sornoza (Wendel) e Gustavo Scarpa (Pedro); Marcos Júnior e Henrique Dourado. T.: Abel Braga SPORT Magrão, Raul Prata, Henriquez, Durval e Sander; Anselmo, Patrick, Marquinhos (Rogério), Diego Souza e Mena (Rithely); André. T.: Daniel Paulista Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA) Auxiliares: Helcio Araujo Neves (PA) e Jose Ricardo Guimaraes Coimbra (PA) Público/Renda: 2.819 presentes;10.660 pagantes/R$ 219.540,00 Cartões amarelos: Marcos Júnior, Renato Chaves, Marlon (FLU); Anselmo, Patrick (SPO) Cartões vermelhos: Nenhum Gols: André, aos 11 minutos do primeiro tempo (SPO); André, aos 23 minutos do primeiro tempo (SPO); Marcos Júnior, aos 37 minutos do primeiro tempo (FLU)