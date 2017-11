Paraná faz festa em campo para heróis do acesso e empata com o Boa

O goleiro Marcos, do Paraná, contra o Boa Esporte: despedida do futebol (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O Paraná empatou em 1 a 1 com o Boa Esporte, na tarde deste sábado (25), no estádio Couto Pereira. A partida era válida pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão. Mas o resultado foi o de menos. A grande serventia da partida foi proporcionar à torcida do Paraná Clube a chance de comemorar, com o time em campo, o acesso à primeira divisão nacional. Na rodada anterior, com a vitória sobre o CRB em Maceió e os demais resultados da rodada, o time paranaense garantiu a volta à elite do futebol nacional, após 10 anos de Série B.

Para poder abrigar mais torcedores, o Paraná transferiu o jogo da Vila Capanema (que abriga 18 mil torcedores) para o Couto Pereira. A carga de ingressos beirou 37 mil. O total de pessoas, de 37.714, foi o maior público do Couto Pereira neste ano, superando os 32.869 da partida Coritiba 0 x 0 Atlético, que deu o título estadual aos coxas-brancas.

De todos, o mais festejado foi o goleiro Marcos. Revelado no próprio Paraná, ele disputou seu último jogo como profissional – foi o 367º dele, o que o faz o jogador com mais partidas pelo clube na história. Aos 41 anos, ele foi reserva durante a Série B deste ano, mas ganhou a chance de uma festa de despedida. “É bom curtir cada momento. Vamos desfrutar. Foi uma carreira longa, mais que eu esperava”, falou ele. “Não imaginava (tamanha festa)”.

A partida também marcou as despedidas do zagueiro Eduardo Brock – vai para o Goiás – e possivelmente do volante Gabriel Dias – deve acertar com o Internacional. O Paraná negocia para manter alguns dos heróis do acesso para a temporada de 2018, mas admite que ainda pode perder mais jogadores.

TABELA

Em termos de tabela, o Paraná ainda disputava a terceira colocação. O time começou a rodada com 63 pontos, atrás do Ceará (64). O Ceará venceu o ABC por 1 a 0 e foi a 67 pontos. O time paranaense foi a 64 pontos e ficou em 4º lugar mesmo.

ESCALAÇÃO

O Paraná tinha as baixas do goleiro Richard e do meia João Pedro. Marcos entrou no gol e Zezinho foi escalado no meio-de-campo. Ele ficou centralizado e Renatinho ficou encarregado de cair pelos lados, como João Pedro fazia. O esquema era o 4-2-3-1.

PRIMEIRO TEMPO

O Paraná teve mais posse de bola, mas não conseguiu furar a marcação em meia cancha do Boa Esporte. Com isso, o recurso mais usado era a bola longa. Apenas duas delas deram certo. Na primeira, Robson marcou um gol, mas o árbitro viu impedimento – a TV, porém, mostrou que não havia irregularidade. Na outra, Iago Maidana tentou finalizar e Geandro salvou. O time mineiro incomodou em bolas erguidas à área, mas nada fez além disso. O primeiro tempo teve apenas uma finalização certa: Elivelton cobrou falta e Marcos defendeu.

SEGUNDO TEMPO

O Paraná voltou a campo com o mesmo time, mas logo aos 3 minutos Gabriel Dias sentiu uma lesão e pediu para sair. Com isso, Zezinho passou a ser volante e Renatinho ficou com meia centralizado, enquanto Vitor Feijão caía pelos lados. Na prática, o time demorou para evoluir. Apenas aos 18 minutos houve a primeira real chance de gol – e Leandro Vilela demorou para chutar.

Aos 25, o técnico Matheus Costa trocou Renatinho e Alemão por Minho e Felipe Alves. Não deu efeito. Para piorar, o Boa Esporte marcou 1 a 0 num chute cruzado de Rodolfo, aos 34 minutos. Somente depois do gol o Paraná jogou com mais energia. O gol de empate saiu aos 48 minutos, com Robson, após jogada de Felipe Alves. Ao fim do jogo, Marcos foi abraçado por todos os jogadores do time.

PARANÁ 1 x 1 BOA ESPORTE

Paraná: Marcos; Cristovam, Iago Maidana, Brock e Rayan; Gabriel Dias (Vitor Feijão), Leandro Vilela, Renatinho (Minho), Zezinho e Robson; Alemão (Felipe Alves). Técnico: Matheus Costa

Boa Esporte: Fabrício; Geandro, Caíque, Júlio Santos e Elivelton; Radamés (Wesley), Alyson, Lucas Hulk, Thaciano (Ruan) e Reis; Rodolfo. Técncio: Sidney Morais

Gols: Rodolfo (34-2º), Robson (48-2º)

Cartões amarelos: Lucas Hulk, Júlio Santos, Geandro, Reis, Robson, Igor (do banco de reservas)

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Público: 36.791 (pagante), 37.714 (total)

Local: Couto Pereira, sábado

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

5 – Robson recebe lançamento de Cristovam, domina e manda para dentro. O árbitro anula o gol, marcando impedimento

10 – Elivelton cobra falta para a área. Júlio Santos e Geandro quase alcançam, mas a bola sai sem ser tocada

13 – Robson cobra falta para a área. Após confusão, Maidana cutuca e Geandro salva o gol

24 – Elivelton cobra falta para a área. Geandro cabeceia com perigo, mas por cima

27 – Elivelton cobra falta para a área. Marcos dá uma ponte estilosa e afasta de soco. Radamés fica com a bola e bate da entrada da área. A bola sai rente ao travessão

34 – Alyson tenta o chute de fora da área, mas pega mal na bola, e ela vai fora

36 – Elivelton cobra falta direto a gol e Marcos defende em dois tempos

42 – Renatinho cobra escanteio. Rayan cabeceia com perigo, mas por cima

44 – Geandro cruza da direita. Thaciano tenta de voleio, mas manda por cima

SEGUNDO TEMPO

2 – Iago Maidana vê o goleiro adiantado e chuta do meio-de-campo. A bola vai fora, sem perigo

7 – Radamés cobra falta e manda por cima

12 – Robson ergue a bola para a área, em cobrança de falta. Zezinho cabeceia torto, para fora

18 – Alemão lança e Robson rola para Leandro Vilela, que demora para chutar e acaba travado. Renatinho finaliza, mas a zaga salva

21 – Brock chuta de longe, rasteiro. Fabrício salta e defende no canto direito

24 – Rayan recebe na esquerda e cruza. Júlio Santos trava a conclusão de Robson

34 – Gol do Boa Esporte. Rodolfo arranca com a bola, passa por Brock e chuta cruzado

36 – Robson cobra falta lateral. A bola desvia na zaga e vai por cima do gol, com perigo

37 – Robson cobra falta. Brock cabeceia com perigo, mas para fora

48 – Gol do Paraná. Felipe Alves carrega a bola pela esquerda e cruza. Robson, de frente para o gol, fuzila