Inter vence Guarani com dois de Nico, mas termina Série B como vice-campeão

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional fez a sua parte, mas não conseguiu ficar com o título da Série B do Brasileirão. Neste sábado (25) o Colorado aplicou 2 a 0 em cima do Guarani, no estádio Beira-Rio, e ficou torcendo contra o América-MG. A secação não adiantou. O time gaúcho encerra a segundona como vice-campeão. A vitória em casa foi debaixo de chuva. Como se fosse para lavar a alma depois de um ano na inédita disputa da Série B. Os gols foram marcados por Nico López em intervalo de 10 minutos. Mesmo com o triunfo, o Internacional não conseguiu retomar a liderança. O América-MG terminou a Série B com 73 pontos e o Colorado encerrou a campanha com 71 pontos. O Inter abriu o placar cedo e com isso botou pressão no América-MG, que jogou em Belo Horizonte. A taça só saiu das mãos do Colorado no segundo tempo, quando o Coelho fez gol em cima do CRB. Esse intervalo foi de quase uma hora. E nesse período, o estádio se empolgou de fato com a chance de ficar com o troféu. Em determinado momento, o público até vibrou como se houvesse um gol favorável no Independência. Mas não houve. O uruguaio Nico López desencantou, marcou duas vezes e foi o grande nome do Inter na despedida da segunda divisão. A boa atuação renova as esperanças de que ele possa se tornar titular absoluto do time na próxima temporada. Leve e criativo. O Inter conseguiu criar, chegar à frente com opções de passe e marcou duas vezes em um intervalo de 10 minutos. Os gols de Nico López completaram uma atuação que superou as expectativas pela comparação recente com o próprio Inter. Na etapa final o rendimento caiu. De certa forma acomodado, o time gaúcho passou a controlar a partida com passes curtos e circulação de lado a lado. Com menos contundência. O Guarani não fez um jogo ruim, mas apresentou problemas defensivos crônicos. A mobilidade do setor ofensivo do Inter e os toques rápidos derrubaram a marcação do Bugre. No ataque, faltou força para transformar velocidade em pelo menos um gol. No segundo tempo Philipe Maia foi expulsou e eliminou qualquer chance de reação.