PM prende suspeito de matar promotor de eventos em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar prendeu, por volta das 18h45 desta sexta-feira (24), o suspeito de matar o promotor de eventos Luiz Felipe Bonetti, 41. A vítima foi encontrada morta em seu apartamento, em Moema, na zona sul da capital paulista, no dia 10 deste mês. O suspeito, identificado como Átila Jorge Ferreira, 32, foi preso em casa, na rua Maria Gomes da Silva, no Jardim Valquíria, no Capão Redondo (zona sul) e levado para a carceragem do 77º DP (Santa Cecília). Segundo a PM, uma denúncia anônima deu a localização exata onde o suspeito morava. No local, ele não resistiu à prisão e confessou ter participado do crime. Após a prisão, a Justiça expediu um mandado de prisão temporária contra Ferreira, com prazo de dez dias. O crime será investigado pelo DPHH (Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa). CRIME Na noite do dia 9, Luiz chegou em seu apartamento, onde morava sozinho, acompanhado de Átila. Pouco tempo depois, vizinhos da vítima disseram que ouviram um barulho intenso do apartamento do promotor de eventos. Segundo a vigilância do prédio, Átila ficou no local por menos de duas horas. Luiz Bonetti foi encontrado no dia seguinte caído no chão e com marcas de golpes profundos na cabeça.