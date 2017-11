América-MG vence o CRB e conquista o título da Série B; Inter é vice

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O América-MG conquistou o título do Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o CRB por 1 a 0, neste sábado (25), no Independência. O Internacional, que dependia do resultado do jogo dos mineiros para terminar a competição em primeiro, derrotou o Guarani por 2 a 0, no Beira-Rio, e ficou com o vice.

O Inter é o terceiro time grande que retorna para a elite do futebol nacional sem o troféu de campeão da Série B. Em 2003, o Botafogo perdeu o título para o Palmeiras. O Vasco, no ano passado, terminou a competição em terceiro -o Atlético-GO foi campeão.

O América-MG terminou o campeonato com 73 pontos. O time foi a campo precisando de apenas uma vitória para confirmar o título, mas só construiu o resultado positivo aos 20 minutos do segundo tempo. O zagueiro Rafael Lima usou a coxa para completar uma cobrança de escanteio para a rede. Já o Inter tinha que vencer o Guarani e torcer por um tropeço dos mineiros.

O clube gaúcho fez sua parte sem sofrer sustos. O uruguaio Nico López marcou os dois gols da vitória colorada, aos 15 e aos 25 minutos do primeiro tempo. A equipe terminou a Série B com 71 pontos.

Este foi o segundo título da Série B que o América-MG conquista em sua história. O clube mineiro já havia vencido o campeonato em 1997, com um triunfo por 1 a 0 contra o Vila Nova, no Independência.

A definição do campeão era a única pendência nesta última rodada da Série B. Os classificados para a elite e os rebaixados já eram todos conhecidos. O Ceará e o Paraná foram as outras duas equipes que conquistaram o acesso nesta temporada. O time nordestino, terceiro colocado, venceu o ABC por 1 a 0, com o recorde de público desta edição da Série B. Quase 57.000 pessoas estiveram no Castelão para acompanhar o jogo.

Em quarto, o Paraná se despediu da segunda divisão com um empate em 1 a 1 com o Boa Esporte, no Couto Pereira. O time retorna à primeira divisão após dez anos na Série B.

Os quatro rebaixados para a Série C foram Luverdense, Santa Cruz, ABC e Naútico. Os clubes disputarão a Série C em 2018. Na próxima temporada, a Série B terá as quatro equipes que conquistaram o acesso na Série C: CSA, Fortaleza, Sampaio Corrêa e São Bento. O campeão da terceira divisão foi o CSA, que derrotou o Fortaleza na final do campeonato.