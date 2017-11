Marcos, goleiro do Paraná, dá adeus ao futebol e se diz realizado

Marcos: começo e fim dentro do Couto Pereira (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O goleiro Marcos, 41 anos, encerrou neste sábado (25) a carreira de jogador profissional. Ele se despediu após o empate em 1 a 1 com o Boa Esporte, no Couto Pereira. Ao fim da partida, ele foi o jogador mais festejado – até porque o time paranaense empatou aos 48 minutos do segundo tempo, evitando uma derrota em casa e completando a festa pelo acesso à primeira divisão nacional.

“Já chorei um monte, estou realizado. Agradeço a Deus, ele me deu muito mais que eu podia imaginar. Soou de Siqueira Campos, meu sonho era me tornar jogador de futebol, mas foi muito mais. Agradeço de coração à minha família, minha mãe e meus irmãos”.

O goleiro disse que seu primeiro jogo pelo Paraná foi no Couto Pereira. “Quis o destino que meu primeiro jogo pelo Paraná fosse no Couto. Eu tinha 12 anos, morava no Boqueirão, na Vila Olímpica, e vim para cá. Olhei para a arquibancada... E meu último jogo foi no mesmo estádio”, disse. “Não tenho palavras, é difícil explicar. Mas estou grato aos torcedores, eles me deram força. A gente teve cinco anos bem difíceis depois da minha volta, mas com muita luta e amor conseguimos o acesso, tão importante para nós. Vamos continuar trabalhando e lutando”.