Robson admite que vai deixar o Paraná Clube

Robson, contra o Boa: "Espero que um dia possa voltar" (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O atacante Robson, autor do gol do Paraná contra o Boa Esporte, neste sábado (25), deixou escapar que vai deixar o Paraná. Embora não tivesse afirmado categoricamente, ele já falou em tom de despedida, após a partida. Ele teria uma proposta do futebol da Coreia do Sul.

“Também não sei (da proposta). Agora quero descansar”, falou ele, após a partida. Mas depois ele deu a dica. “Fico com o coração partido, é até difícil de falar, mas espero que um dia eu possa voltar”, continuou.