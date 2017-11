ATUAÇÕES: Robson é o destaque do Paraná contra o Boa

O meia-atacante Robson, do Paraná, contra o Boa Esporte (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O atacante Robson foi o destaque do Paraná Clube no empate em 1 a 1 com o Boa Esporte, na tarde deste sábado (25), no Couto Pereira. Não apenas porque marcou o gol, mas também porque foi o jogador mais perigoso da linha de frente. A conta não inclui a nota 10 atribuída ao goleiro Marcos, um presentinho singelo do Bem Paraná em sua partida de despedida.

Marcos (10,0)

Uma saída de gol com estilo, uma defesa sem dificuldade, um gol no qual poderia ter defendido se estivesse com ritmo de jogo. Pelo que fez na partida, levaria 6. Mas, em sua despedida, ganha um 10 de presente

Cristovam (6,5)

Conseguiu conter Reis pelo lado esquerdo e ainda achou tempo para ir ao apoio

Iago Maidana (5,5)

Razoável na defesa, mas pecou na cobertura no gol do Boa

Brock (6,5)

Batido no gol do Boa, em sua única falha na partida. Defendeu bem e fez bons lançamentos.

Rayan (5,0)

Teve dificuldade na marcação pelo lado esquerdo, dando muito espaço. O gol do Boa saiu ali. Apoiou pouco

Gabriel Dias (6,0)

Bom no desarme, razoável na marcação e nos passes. Saiu machucado

Vitor Feijão (6,0)

Entrou aos 3-2º. Tentou dar mais velocidade ao ataque, sem sucesso

Leandro Vilela (5,5)

Dinâmico, mas errou alguns passes e perdeu um gol porque demorou a chutar

Renatinho (5,0)

Uma boa jogada apenas. Apareceu pouco jogando pelos lados

Minho (5,5)

Entrou aos 25-2º. Mais dinâmico que Renatinho, mas mesmo assim foi irregular

Zezinho (4,5)

Mal como armador e como volante. Errou passes e finalizações

Robson (7,5)

Além de fazer o gol, teve um gol incorretamente anulado, foi perigoso nas bolas paradas e lutou bastante no ataque

Alemão (5,0)

Correu bastante, mas apareceu pouco. Fez apenas uma boa jogada

Felipe Alves (6,5)

Entrou aos 25-2º. Apareceu mais que Alemão e fez a jogada do gol da vitória