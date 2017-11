Inter surpreende e promove Odair Hellmann a técnico para 2018

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Odair Hellmann, treinador interino do Internacional na reta final da Série B, foi promovido e será o técnico do Colorado em 2018. O anúncio foi feito pelo clube gaúcho neste sábado (26), logo depois da vitória em cima do Guarani na despedida da segundona. A decisão surpreende, pois o preferido da diretoria era Abel Braga. No Inter desde 2009, Odair assumiu como interino após a demissão de Guto Ferreira. Dirigiu o time no empate com Oeste e nas vitórias em cima de Goiás e Guarani e agradou pelo trabalho no dia a dia e desempenho do time em campo. A escolha pela promoção do interino tem ligação com dois motivos. A dificuldade de fechar com Abel, que minutos antes de o Inter anunciar Odair Hellmann falou que quer ficar no Fluminense, e a opinião do elenco. Os jogadores se mostraram favoráveis a permanência do auxiliar em um novo cargo. Odair Hellmann já havia treinado o Internacional em outros três jogos. Em 2015, logo após a demissão de Diego Aguirre (contra Grêmio e Fluminense) e nesta temporada diante do Palmeiras, na Copa do Brasil.