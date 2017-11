Cortado de voo da Chape, herói do América-MG dedica título a viúvas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rafael Lima foi acariciado pelo destino mais uma vez. No fim do ano passado, quando defendia a Chapecoense, ele havia se recuperado de uma lesão muscular, mas por opção do então técnico Caio Júnior foi cortado da viagem à Colômbia para a final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional. O avião que levava a Chape, como se sabe, caiu quando chegava a Medellín, matando 71 tripulantes na madrugada do dia 29 de novembro de 2016. Quase um ano depois da tragédia que marcou a vida e a passagem do zagueiro pelo clube catarinense, Rafael Lima ganhou a chance de ser herói, ao marcar no segundo tempo, de joelho, o gol que deu o título da Série B do Campeonato Brasileiro ao América-MG, que venceu o CRB por 1 a 0, neste sábado, no Independência. Emocionado, o defensor dedicou o gol e a conquista às viúvas do jogadores da Chape que morreram no maior desastre aéreo que afetou o esporte nacional. "Dedico à família e às viúvas de quem não está mais conosco por causa daquele momento triste. Não estou mais na Chapecoense, mas aquela tragédia marcou a vida de todo mundo. Esse título é um pedacinho de vocês também", afirmou o zagueiro de 31 anos na saída do gramado. "Graças a Deus, aqui no América eu encontrei um novo começo. Só tenho de agradecer a Deus por estar comemorando não só o acesso, mas também o título", completou Lima. Depois de cinco anos na Chape, Rafael Lima se apresentou no América em janeiro falando em trilhar um novo caminho e com boas expectativas para a temporada. Em seu novo clube, o futuro capitão de 31 anos não conhecia nenhum outro jogador, mas assumiu papel de liderança e tornou-se um dos pilares dentro e fora do vestiário de uma equipe que reunia jovens e veteranos. Em campo, teve desempenho superior ao de zagueiros dos rivais Atlético-MG e Cruzeiro durante o estadual. Regular, o capitão jogou 37 das 38 partidas -feito impressionante para um defensor. Ao lado de Messias, completou o miolo de zaga praticamente intransponível que levou apenas 25 gols, consolidando-se como a melhor defesa na história dos pontos corridos na Série B, superando o Palmeiras de 2013, vazado por 28 vezes. Rafael Lima ainda encerra a competição como zagueiro artilheiro. Foram seis gols marcados em 2017, o último deles, que valeu o título do bicampeonato. "A tristeza nunca vai acabar, foram muitas vidas ceifadas. Mas, infelizmente ou felizmente, a vida continua e tive a oportunidade de recomeçar minha vida no América. Hoje, graças a Deus, conseguimos merecidamente o título da Série B", disse o zagueiro à ESPN.