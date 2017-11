Reclamações contra Black Friday aumentam 17,1% neste ano

(foto: Franklin Freitas)

Propaganda enganosa lidera queixas na Black Friday 2017 do Brasil

Este ano, número de reclamações é 17,1% maior do que a edição passada

O principal motivo de queixas no Reclame Aqui durante a Black Friday 2017 foi a "propaganda enganosa". O site divulgou um balanço dos dias de desconto - foram 3.503 reclamações. O número é 17,1% maior do que a edição passada do evento, que recebeu 2,9 mil queixas. Em 2014 houve recorde no número - cerca de 12 mil reclamações - e desde então vinha em queda.

O balanço do Reclame Aqui mostra que não houve grandes ofertas esse ano - com 50% ou até 80% de desconto, como na ideia original, importada dos EUA. A maior parte das ofertas teve abatimentos normais de final de ano. Mesmo assim, os brasileiros foram às compras, muitos já antecipando os presentes de Natal.

O relatório final do Reclame Aqui inclui reclamações começando às 18h de quinta-feira, se encerrando à meia noite deste sábado (25). É possível que ao longo deste final de semana lojas continuem oferecendo descontos.

Lojas mais reclamadas

Magazine Luiza (263 reclamações) Americanas.com (245) Kabum! (173) Casas Bahia (126) Submarino (124) Netshoes (88) Extra (87) Walmart (77) Buger King (73) Americanas - marketplace (54)

Principais queixas

Propaganda enganosa (13,5%) Problemas na finalização da compra (9,6%) Divergência de valores (8,8%) Produto indisponível (3,8%) Promoção (3,6%)

Produtos mais reclamados

Smartphones — 8,9%

TVs — 4%

Perfume — 1,7%

Tênis — 1,5%

Notebooks — 1,3%