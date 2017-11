Temporal causa destruição no Noroeste do PR e segue para Curitiba

Temporais com ventos fortes atingiram cidades da Região Noroeste do Paraná no início da noite deste sábado (25) e devem atingir Curitiba e região e o Litoral do Estado ainda nesta nas próximas horas, segundo previsão do Instituto Simepar.

Em Maringá, várias casas foram destelhadas. Na PR-182, entre Porto Rico e Paranavaí, também no Noroeste do Estado, uma árvore caiu no meio da pista e bloqueou os dois sentidos da rodovia.

Segundo o Simepar, as áreas de instabilidade seguem se deslocando sobre as regiões paranaenses de oeste para leste. Nas próximas horas as chuvas também vão atingir a Região Metropolitana de Curitiba e posteriormente o Litoral.

O domingo será de tempo bastante instável e com previsão de chuvas e trovoadas nas diversas regiões paranaenses. A condição meteorológica é para rápida mudança de tempo no Paraná e já há previsão de chuva com raios entre a madrugada e a manhã na região Noroeste do Estado. No período da tarde as chuvas com raios são previstas para as demais regiões do Estado. Em Curitiba, a máxima fica em 24 graus.