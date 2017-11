Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 65 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas neste sábado (25), em Italva, no RJ. Os números do concurso 1991 foram: 19, 20, 28, 34, 36, 44 Segundo informações da Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso será de R$ 65 milhões. Confira o rateio: Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 80 apostas ganhadoras, R$ 48.195,29 Quadra - 4 números acertados - 6.152 apostas ganhadoras, R$ 895,32 QUINA O concurso 4.540 da Quina deste sábado (25) teve uma aposta vencedora. O bilhete premiado que saiu para um apostador de Santos, em SP, vai receber o prêmio de R$ 9.758.215,30. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deverá ser de R$ 600 mil. Os números sorteados foram: 04, 29, 48, 61, 77. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 9.758.215,30 Quadra - 4 números acertados - 109 apostas ganhadoras, R$ 5.577,02 Terno - 3 números acertados – 6.653 apostas ganhadoras, R$ 137,40 Duque - 2 números acertados – 182.872 apostas ganhadoras, R$ 2,74 TIMEMANIA O concurso 1.111 da Timemania realizado neste sábado (25) não teve ganhador. As dezenas sorteadas foram: 13, 28, 31, 57, 63, 66, 71. O time do coração foi a América/RJ. O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 28,6 milhões. Veja o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 25 apostas ganhadoras, R$ 11.962,78 5 números acertados - 663 apostas ganhadoras, R$ 644,40 4 números acertados – 11.020 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados – 98.377 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do Coração: América/RJ – 25.884 apostas ganhadoras, R$ 5,00 DUPLA-SENA Ninguém acertou os dois sorteios do concurso 1.722 da Dupla Sena realizado neste sábado (25). A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 3,5 milhões para o próximo o concurso. Os números do 1º sorteio foram: 06, 09, 16, 24, 31, 44. Já as dezenas do 2ª sorteio são: 06, 18, 23, 31, 34, 50. Confira o rateio: Premiação - 1º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 12 apostas ganhadoras, R$ 5.495,08 Quadra - 4 números acertados - 861 apostas ganhadoras, R$ 87,52 Terno - 3 números acertados – 16.798 apostas ganhadoras, R$ 2,24 Premiação - 2º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 19 apostas ganhadoras, R$ 3.123,52 Quadra - 4 números acertados - 764 apostas ganhadoras, R$ 98,64 Terno - 3 números acertados – 16.061 apostas ganhadoras, R$ 2,34 FEDERAL O concurso 05235 da Federal ocorreu neste sábado (25). Confira os bilhetes sorteados e o rateio: 1º bilhete: 37715 - R$ 700.000,00 2º bilhete: 69587 - R$ 36.000,00 3º bilhete: 10591 - R$ 30.000,00 4º bilhete: 24797 - R$ 24.700,00 5º bilhete: 29693 - R$ 20.146,00