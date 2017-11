Anitta é a 1ª brasileira a chegar ao top 50 global do Spotify

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta chegou neste sábado (25) ao top 50 global da plataforma de músicas Spotify, com o single "Downtown", gravado em parceria com o colombiano J Balvin. Ela é a primeira brasileira a alcançar a marca. A canção chegou ao 39º lugar, tendo sido ouvida mais de 1,3 milhão de vezes somente nos últimos cinco dias. Cantado em espanhol, o hit foi gravado em Nova York (EUA) e faz parte projeto "CheckMate", que prevê o lançamento mensal de um "combo" composto por single e clipe até o fim do ano. O clipe de "Downtown" se passa no universo glamoroso dos cassinos parisienses dos anos 1940. "Amei a batida dessa música porque é diferente. Tem muita gente buscando fazer coisas parecidas com o que já faz sucesso. Achei que essa batida era diferente do que as pessoas estavam apostando. Tem tudo a ver comigo. É sensual, diferente, forte", afirmou a cantora. Na história, os cantores são amigos e parceiros de crime. Eles unem beleza e inteligência para "quebrar a banca" e conquistar a aposta máxima da mesa. "Os jogos de azar são o universo deles. Os dois observam cada pessoa que frequenta aquele ambiente antes de aplicar seus golpes. Eles são trapaceiros e cúmplices", diz Anitta. O clima da música é de sensualidade. A letra fala sobre entrega, dominação, desejo e ambição. "O clima dos dois é envolvente, mas o objetivo final é se dar bem e conseguir ainda mais dinheiro", afirma a cantora. Segundo Anitta, a ideia do clipe "Downtown" era de que ela e J Balvin aparecessem como parceiros, não como casal. "Somos parceiros na vida real. Trouxemos essa ideia de uma maneira mais divertida, usando a sensualidade de uma forma mais sagaz, malandra."