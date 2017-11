Incêndio em caminhão interdita rodovia no litoral sul de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio em um caminhão-tanque deixou a Rodovia Cônego Domênico Rangoni bloqueada durante toda a madrugada de domingo (26) na altura do Km 262, no sentido São Paulo/Cubatão. A Ecovias, concessionária responsável pela rodovia, fechou a pista oeste para a retirada do pórtico de sinalização atingido pelo fogo que tinha risco de desabar. A via chegou a ser interditada nos dois sentidos logo após o acidente, na noite de sábado (25), mas liberada no sentido Guarujá. Às 8h45, a estrutura metálica havia sido removida e duas faixas da esquerda foram liberadas no km 265 (sentido São Paulo). A alternativa para os veículos que seguem do Guarujá e Litoral Norte rumo a São Paulo é feita pela balsa de Santos para acessar a Anchieta ou Imigrantes.