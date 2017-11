Pabllo Vittar diz que é a nova loira do tchan. Entenda

"A nova loira do Tchan é linda" (foto: Reprodução / Instagram)

Pabllo Vittar como nova loira do Tchan? Não é pretensão, apenas uma legenda em uma foto que a drag queen publicou em seu perfil oficial do Instagram. Ela apareceu com Compadre Washington e Beto Jamaica, do grupo É O Tchan, que fez sucesso nos anos 1990 com seus pagodes e axés. "A nova loira do Tchan é linda", escreveu Pabllo na legenda. A foto teve mais de 330 mil curtidas e mais de 2 mil comentários, a maioria aprovando a ideia. Um deles afirmou que era a “mais linda loira” da história do Tchan, que já teve Carla Perez e Sheila Mello, entre outras.