Novo incêndio atinge cobertura do Velódromo do Parque Olímpico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu o telhado do Velódromo do Parque Olímpico, na zona Oeste do Rio, na madrugada deste domingo (26). É o segundo incidente do tipo neste ano. Não há vítimas. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco viaturas foram enviadas ao local, por volta das 00h30, permanecendo até as 5h10. Ainda não há informações sobre a causa do acidente. Em julho deste ano, a cobertura do Velódromo havia sido atingida por um balão. Uma das obras mais atrasadas dos Jogos Olímpicos, o Velódromo custou R$ 137,7 milhões, R$ 25 milhões a mais que o esperado pelo governo federal e pela Prefeitura do Rio.