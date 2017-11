Aplicado neste domingo, Enade avalia desempenho do ensino superior

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estudantes do ensino superior realizaram as provas do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) neste domingo, 26, em 1.497 municípios. Aplicado desde 2004, o Enade avalia o desempenho de alunos que estão concluindo o ensino superior. Em 2016, apenas 6% dos cursos avaliados pelo Enade obtiveram nota máxima. Em 2017, o exame conta com 537.407 estudantes inscritos, de 12.815 cursos. Serão avaliadas mais de 2.000 instituições de ensino superior. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h. As provas começam às 13h30, horário de Brasília. A prova é composta por 40 questões, entre discursivas e de múltipla escolha, sendo 10 questões de cunho geral e 30 específicas de acordo com a área de formação. A participação é obrigatória. Neste ano, o exame será aplicado aos estudantes concluintes dos seguintes cursos: Bacharelado: Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia, Sistema de Informação. Bacharelado ou licenciatura: Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras - Português, Matemática, Química. Licenciatura: Artes Visuais, Educação Física, Letras - Português e Espanhol, Letras - Português e Inglês, Letras - Inglês, Música, Pedagogia. Tecnólogo: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão da Produção Industrial, Redes de Computadores, Gestão da Tecnologia da Informação.