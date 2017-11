Celtics vencem Pacers e mantém liderança de seu grupo na NBA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De virada, o Boston Celtics venceu o Indiana Pacers na noite deste sábado (25) por 108 a 98 e manteve a liderança de seu grupo pela temporada regular da NBA. Kyre Irveng foi o cestinha do Celtics com 25 pontos. Pelo Pacers, Myles Turner fez 19 pontos pela equipe. A vitória do Celtics mantém a equipe na liderança da Divisão do Atlântico com cinco partidas de vantagem sobre o Toronto Raptors. Já os Pacers perderam pela quarta vez nos últimos dez jogos e atualmente estão em terceiro na Divisão Central OUTRAS PARTIDAS Houstron Rockets 117x102 New York Knicks Golden State Warriors 110x95 New Orlens Pelicans Dallas Mavericks 97x81 Oklahoma City Thunder Toronto Raptors 112x78 Atlanta Hawks. Philadelphia Sixers 130x111 Orlando Magic San Antonio Spurs 106x86 Charlotte Hornets Utah Jazz 121x108 Milwaukee Bucks Los Angeles Clippers 97x95 Sacramento Kings