René Simões relembra 10 anos da conquista da Série B pelo Coritiba

O tecnico René Simões relembrou neste sábado (25) a conquista da Série B do Brasileirão pelo Coritiba, em 2007. Simões era o treinador da equipe coxa-branca naquela ocasião. O título veio após uma vitória dramática sobre o Santa Cruz, por 3 a 2, em Recife, na última rodada da competição. O time paranaense precisava vencer o jogo, mas até os 40 minutos do segundo tempo perdia por 2 a 1 e estava com apenas 9 jogadores em campo, mas conseguiu os gols de que precisava nos minutos finais, com Keirrison e Henrique Dias.

No post, publicado em uma rede social, Simões elogiou o apoio da torcida na época e alfinetou quem afirmava que o título não valia nada. “Pergunte hoje ao Náutico ou Guarany quanto pagariam por uma conquista dessas?”, disse ele.

Confira a nota:

“Lá no alto de tantas glórias!

Ha dez anos eu entoava essa música a plenos pulmões! A nação coxa enlouquecida nos acompanhava pelas ruas e depois, em gratidão, oramos todos juntos no estádio.

Uns poucos diziam que o título não valia nada, era da segunda divisão, outros choravam e comemoravam uma conquista nacional.

Pergunte hoje ao Náutico ou Guarany quanto pagariam por uma conquista dessas?

Aquele ano foi mágico em minha vida, confesso que nem a Jamaica foi tão emocionante. A Jamaica aconteceu, o Coxa tinha que acontecer.

Um precisava nascer no cenário internacional, mas se não nascesse, não era vital, sem trocadilho. O outro, tinha que sobreviver e renascer no cenário nacional.

No meio do caos eu precisava levar luz. Confesso que Deus me iluminou, fizemos, eu e a comissão técnica, coisas inovadoras, cartas à torcida, reunião com oposição, conversas com todos os setores do clube, bicho familia, jantares e premiação para as esposas e filhos e acima de tudo, colocamos a bola no chão.

Aquele time jogava futebol. Tivemos noites memoráveis, três penalties repetidos, avô da Psicologa, Flávia, que saiu das tribunas e se meteu na torcida pois não podia perder o “vem coritibaaa, vem coritibaaaa!!!!

Era lindo demais a relação simbiótica que se formou entre time e torcida.

Foi memorável e hoje, dez anos depois ainda sinto o gosto, o cheiro e o tremor que aquele estádio me proporcionava.

Obrigado por terem me aceito e me dado um o green card Coxa. Com essa cidadania me sinto muito feliz.

Parabéns aos jogadores, dirigentes e torcedores pelo título de 2007. Coritiba”.