Evandro Portela no vácuo do carro: 202 km/h (foto: Reprodução de vídeo)

O ciclista paranaense Evandro Portela prometeu andar a mais de 200 km/h e conseguiu. Na manhã neste domingo (26), ele atingiu a velocidade de 202 km/h na BR-277, estrada que liga Curitiba ao litoral do Paraná. Com isso, ele bateu um recorde mundial de velocidade em cima de uma bicicleta. O feito foi acompanhado online por representantes do Guinness Book, o livro dos recordes.

Para chegar a essa velocidade, Portela pedalou no vácuo de um carro Subaru WRX 4X4 350 CV turbo, preparado para a ocasião e guiado por um piloto experiente. A bicicleta também tinha preparação especial e Portela usou uma roupa corta-vento, além de toda a proteção necessária.

Para que a ação fosse possível, houve apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Ecovia (concessionária que administra a estrada), do Departamento de Estradas e Rodagem (DER-PR) e Prefeitura de São José dos Pinhais. Portela largou no km 63 da rodovia e andou até o viaduto da Rui Barbosa. O trânsito foi suspenso por 20 minutos.

“Chegamos a 202 km por hora... muito vento contra, demais. Não vi nada, foi insano”, afirmou Portela, nas redes sociais, após o feito. “Próxima tocada USA Bonneville Salt Flats”.