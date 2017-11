Rua Iluminada Família Moletta abre temporada em Curitiba

Rua Iluminada Família Moletta (foto: Isabelle Fiedler Rodrigues / Onde Ir Curitiba)

A Rua Iluminada Família Moletta, uma das mais tradicionais decorações de Natal em Curitiba, abriu neste sábado (25) à noite a temporada de visitação neste ano. A rua tem mais de 500 mil lâmpadas e casas decoradas.

Segundo Isabelle Fiedler Rodrigues, blogueira do Onde Ir Curitiba, a rua tem também uma casa do Papai Noel, bosque com árvores iluminadas e área de alimentação. Além disso, o show de luzes segue o ritmo das músicas.

A Rua Iluminada fica na Rua Nicola Pellanda, 5962 - Umbará. Funciona todos os dias, entre 20 e 23h30, até o dia 30 de dezembro – incluindo os dias 24 e 25. Os ingressos custam R$ 10 (crianças até 10 anos não pagam e pessoas acima de 60 anos pagam meia). Há estacionamento na rua e também conveniados no entorno.