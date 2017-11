Alonso diz que disputa com o Brasil foi o momento mais divertido do ano

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A temporada da Fórmula 1 está chegando ao fim e para Alonso o momento mais divertido do ano foi a disputa com Felipe Massa durante as corridas. Ambos os pilotos travaram batalhas por posições em algumas corridas. “Foi uma grande batalha com Felipe. O carro estava indo bem, foi o momento mais divertido do ano. A disputa com o Brasil foi interessante de todos para ver como o carro estava competitivo”, falou Alonso em entrevista ao jornal espanhol “As”. Alonso está terminando a temporada da Fórmula 1 em apenas 15º colocado. Apesar do resultado ruim, o piloto segue confiante a espera que o próximo ano seja o melhor de sua carreira. “Sempre tentei fazer o melhor que poderia. E meus melhores anos talvez fossem os últimos, já que tenho anos na categoria, tem os simuladores, as informações dos engenheiros... Mas espero que meu melhor ano seja no próximo”, falou Alonso.