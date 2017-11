Luciano Huck não vai concorrer à Presidência, diz jornalista

Huck: desistência à vista (foto: Divulgação / TV Globo)

O apresentador de TV Luciano Huck deve anunciar nesta segunda-feira (27) que não vai mais tentar concorrer à Presidência. Ao menos é o que diz o jornalista Lauro Jardim, em sua coluna deste domingo (26) no jornal ‘O Globo’.

Segundo Jardim, Luciano Huck vai continuar com participação no Agora! e no Renova BR, movimentos suprapartidários. Ao mesmo tempo, não deverá se filiar a nenhum partido.

Jardim afirmou ainda que Huck desiste exatamente quando o jornal ‘O Estado de S. Paulo’ publicou uma pesquisa em que ele aparecia com aprovação crescente nos últimos dois meses. “É um caso atípico na política: alguém que desiste de ser candidato depois de uma notícia positiva”, escreveu o jornalista.