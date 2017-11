PRF apreende quase 10 kg de crack sob para-brisa de carro

A droga escondida no para-brisa carro (foto: Divulgação / PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 9,74 kg de crack na noite deste sábado (25) em Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba. A droga estava escondida em um fundo falso, sob o para-brisa de um veículo Ford EcoSport. Preso em flagrante, o motorista, com 23 anos de idade, foi abordado na BR-277, em frente à Unidade São Luiz do Purunã.

Em razão do nervosismo do motorista, os agentes da PRF resolveram fazer uma busca minuciosa no carro, quando localizaram o compartimento oculto. A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Civil de Largo.

O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.