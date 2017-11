"Tenho que arrumar emprego agora", diz Massa após se despedir da F1

JULIANNE CERASOLI ABU DHABI, EMIRADOS ÁRABES (UOL/FOLHAPRESS) - Após 16 anos na Fórmula 1, o brasileiro Felipe Massa disse que vai acordar na segunda-feira pensando em “procurar emprego”. O piloto da Williams já tinha anunciado a aposentadoria da categoria.

“Vou acordar pensando que preciso arrumar emprego agora”, disse o piloto, bem-humorado, respondendo a uma pergunta da reportagem após o GP de Abu Dhabi, no que ele ficou em décimo. “Vão aparecer muitas oportunidades, estou pronto para uma mudança na minha vida. Vou continuar fazendo coisa importantes, talvez continuar correndo, vamos ver.”

Massa disse que não descarta assumir um trabalho na federação internacional de automobilismo, mas destacou que ainda precisa analisar as opções que tem. “Preciso entender direito o que posso fazer pra ajudar. Algumas coisas eu posso fazer, pela experiência que tenho como piloto. Vamos analisar, se eu entrar em algo quero fazer direito, não apenas pra ter um trabalho. Mas tem outras coisas que fazem parte dos meus planos.”

Ainda no carro, Massa se comunicou com seus mecânicos para agradecer o trabalho deles. "Muito, muito obrigado. Aproveitei muito." Após a corrida, fazendo um balanço da carreira, o piloto também se disse “um cara de sorte” e agradeceu aos jornalistas que acompanham suas ações no circuito mundial. “Foi fantástico. A corrida hoje foi boa. Lutei até o final. O mais importante são os 16 anos aqui. Tenho muita sorte de ter conhecido muitas pessoas, corrido corrida incríveis. Sou um cara de muita sorte. Tenho só que agradecer a vocês por me seguirem, por torcerem por mim como brasileiro. Tento sempre fazer o máximo daquilo que sou capaz, pra mim e pro meu pais.”

Ao ser questionado sobre qual foi o grande momento da sua carreira, Massa apontou sua primeira vitória em Interlagos, algo com o que ele havia sonhando por anos. “O momento que fica na minha cabeça e a primeira vitória no Brasil”, disse ele. “Sempre sonhei em conseguir isso um dia.” No ano passado ele já havia anunciado a aposentadoria, mas voltou atrás e correu mais um ano com a Williams. Ao ser questionado sobre se esse ano extra teria valido a pena, Massa disse que conseguiu “se divertir.” “Me diverti, guiei um carro bacana. Foi um prazer esse ano, foi divertido. Eu estou sempre satisfeito por tudo que passei.”