Triatleta desaparece no mar durante prova no Ceará, e equipes fazem busca

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um atleta de triatlo desapareceu no mar do litoral cearense neste domingo (26), durante uma prova em Fortaleza, informou a secretaria de segurança pública do Estado. De acordo com a pasta, o corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h da manhã para buscar o atleta, que não teve a saída da água identificada pela organização do Ironman, uma tradicional competição de triatlo –esporte que envolve, além de natação, corrida e ciclismo. Equipes da Marinha, da Guarda Municipal e de um centro de operações aéreas também foram acionadas para realizar a busca. Um helicóptero sobrevoou a praia da Formosa em busca do homem. O atleta deveria ter saído da água para iniciar a parte da prova com bicicleta, mas isso não aconteceu. Veja a nota oficial divulgada pela secretaria de segurança pública do Ceará: A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que equipes da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará foram acionadas, por volta das 9 horas deste domingo (26), para realizar buscas no intuito de localizar um competidor do Ironman que desapareceu durante a prova de natação. O acionamento das equipes ocorreu após os organizadores do evento notarem a ausência do atleta. Equipes da Marinha e Guarda Municipal também participam da operação.