Tricolor na Série A em 2018: com mais "bala na agulha", clube terá de "brigar" contra assédio de outros times (foto: Geraldo Bubniak)

Richard; Cristovam, Iago Maidana, Eduardo Brock e Igor; Gabriel Dias, Leandro Vilela, João Pedro, Renatinho e Róbson; Alemão. Foi com esse time como base que o Paraná Clube garantiu o retorno à elite do futebol brasileiro após uma década amargando na Série B. Mas para a disputa do Brasileirão em 2018, o elenco paranista deverá sofrer grandes alterações. É que dos 11 titulares acima citados, cinco estão com a situação indefinida para o ano que vem e outros dois já confirmaram que deixarão o clube.



Entre os atletas cuja saída já foi definida estão Eduardo Brock, que fechou com o Goiás, e Gabriel Dias, acertado com o Internacional. O contrato dos dois se encerra ao final do ano, o que significa que o clube não receberá nada pelas transferências.



Já entre os que estão com situação indefinida há o goleiro Richard, o zagueiro Iago Maidana e os meias João Pedro, Renatinho e Róbson.



A situação mais próxima de um desfecho positivo é a do primeiro. Com os direitos ligados ao Água Santa, clube do interior de São Paulo, o arqueiro chegou a afirmar que “algumas equipes muito grandes” o teriam procurado e que seria “difícil até pro (Paraná) clube segurar”. Nos últimos dias, contudo, mudou o discurso e mostrou maior otimismo, garantindo ainda que sua prioridade é ficar em Curitiba, mais especificamente na Vila Capanema.



Os casos do zagueiro Iago Maidana e dos meias João Pedro e Róbson, por outro lado, não devem ter um final feliz para a torcida paranista. Os dois primeiros pertencem a São Paulo e Atlético-PR, respectivamente, clubes que desejam seus retornos para 2018. Róbson, por sua vez, tem proposta do futebol asiático e já deu indícios de que não fica.



“Fico com o coração partido, é até difícil de falar, mas espero que um dia eu possa voltar”, disse após o jogo contra o Boa, no último sábado, no Couto Pereira.



Se as saídas deverão ser numerosas, também deverá ser grande o número de contratações para 2018, até porque o clube terá mais bala na agulha – a cota de televisão, que neste ano foi de R$ 5,2 milhões, subirá para pelo menos R$ 23 milhões com a disputa da Série A, tendo em vista os valores recebidos neste ano por Avaí e Atlético-GO.



O primeiro reforço do clube, inclusive, está perto de ser anunciado, segundo o diretor-executivo paranista Rodrigo Pestana. Trata-se de Alex Santana, que jogou em bom nível pelo Paraná no primeiro semestre e estava no Internacional.



Confira a situação do elenco por posição



GOLEIROS



Marcos anunciou a aposentadoria. Richard tem boas chances de permanecer, com o clube negociando a compra dos direitos do arqueiro junto ao Água Santa (SP). Contra o time paranaense está o fato de o jogador de 26 anos ter propostas de outros clubes, mas nos últimos dias tudo indica que a negociação avançou. Já o terceiro goleiro, Hugo, renovou o contrato e deve se tornar o substituto imediato de Richard.



LATERAIS



Os laterais-direito Cristovam e Junior já estão garantidos para 2018, bem como os companheiros do outro lado do campo, Igor e Rayan – o último é zagueiro de origem, mas na reta final da Série B assumiu a titularidade na lateral-esquerda



ZAGUEIROS



Eduardo Brock, capitão do time desde a primeira rodada da Série B, acertou com o Goiás – seu vínculo com o Paraná vai até apenas o final deste ano. Seu companheiro no time titular, Iago Maidana, pertence ao São Paulo, com quem tem contrato até setembro do ano que vem. Como se destacou na bela campanha paranista, o time do Morumbi está de olho em seu retorno. Mas o atleta já afirmou que só renovará o contrato se tiver oportunidades no time de Dorival Júnior. Do contrário, o jogador tentará acertar a transferência em definitivo para outro clube, e o Paraná é desde já um dos interessados.



Wallace, reserva da equipe e contratado em abril, tem contrato até o final do ano e colocou nas mãos da diretoria a decisão sobre sua permanência.



MEIO DE CAMPO



Gabriel Dias vai para o Internacional – já acertou contrato de três anos. Leandro Vilela tem contrato até 2019. Os reservas Gabriel Pires, Luiz Otávio e Jhony também estão garantidos para a próxima temporada. Já Vinícius Kiss, que chegou para jogar pelas pontas, mas acabou se tornando a primeira opção do time para a função de segundo volante, depende de avaliação da diretoria. De toda forma, Alex Santana, que brilhou com a camisa paranista no primeiro semestre, está com o retorno praticamente fechado – segundo o diretor executivo Rodrigo Pestano, o anúncio deve ser feito nos próximos dias.



MEIA-ATACANTE



João Pedro volta ao Atlético, com quem tem vínculo até janeiro de 2020, para disputar o Campeonato Paranaense – o Furacão deve usar um time sub-23 no Estadual. Róbson já falou em tom de despedida após o jogo contra o Boa. E tem ainda Renatinho. A renovação do meia já foi uma novela na metade do ano. Agora, não deverá ser diferente. Artilheiro do acesso, o jogador seria mais um do elenco paranista na mira do Internacional. Está emprestado até o final do ano ao Paraná pelo Mirassol, clube com quem tem contrato até dezembro de 2018.



Por outro lado, Vitor Feijão, que renovou em outubro o contrato até o fim de 2018, e Minho, que sofreu uma grave lesão em setembro, devem estar no grupo que disputará a Série A no ano que vem.



ATACANTE



Alemão tem mais um ano de contrato com o Paraná e deve permanecer. Rafhael Lucas não convenceu e deve ser devolvido ao Coxa ao final de seu empréstimo. Já Felipe Alves, que chegou a deixar o Paraná na metade deste ano, mas retornou após o negócio com um time do Kuwait naufragar, é utro que deve ficar para 2018.

TÉCNICO



Matheus Costa assumiu após demissão de Lisca, em episódio polêmico que contou até com agressão contra o então auxiliar-técnico do clube. Mesmo sob desconfiança, ajudou o time a chegar até a semifinal da Primeira Liga e conseguiu garantir o retorno do clube à elite do futebol brasileiro após uma década. Durante a semana, surgiram notícias de um possível interesse do exterior, especialmente do futebol japonês, o que não se confirmou. Nesta semana, então, deve sentar com a diretoria para definir sua situação. A tendência é que fique, já que até familiares do treinador garantem que o aspecto financeiro não será preponderante na decisão de Matheus.