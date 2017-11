Com ajuda de Jesus e gol 'estranho', City vira e mantém série de vitórias

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com a ajuda do atacante Gabriel Jesus, que entrou no segundo tempo da partida, o Manchester City conquistou neste domingo (26) a sua 11ª vitória consecutiva no Campeonato Inglês ao derrotar o Huddersfield, por 2 a 1, de virada, fora de casa, pela 13ª rodada da competição. Com o triunfo, o City, que tem agora 12 vitórias em 13 jogos disputados no Inglês (só empatou com o Everton, na segunda rodada), mantém a boa vantagem na liderança, com 37 pontos, oito a mais em relação ao segundo colocado, o Manchester United. Já o Huddersfield é o 11º, com 15 pontos. O time da casa saiu na frente do placar com um gol contra de Otamendi, nos acréscimos no primeiro tempo. No início da segunda etapa, Agüero deixou tudo igual, de pênalti. Gabriel Jesus entrou em campo aos 34 minutos. Apenas quatro minutos depois, ele recebeu um passe na área e parou no goleiro Lössl. No rebote, porém, a bola bateu em Sterling e foi parar no fundo das redes. Com o resultado deste domingo, o Manchester City iguala o seu recorde de vitórias consecutivas (11, no total) no Campeonato Inglês, estabelecido entre abril e setembro de 2015. Contando todas as competições, o time não perde há 26 jogos oficiais. Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City recebe o Southampton, na quarta-feira (29), enquanto o Huddersfield visita o Arsenal, no mesmo dia.