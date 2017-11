Paraná deverá ter um dos menores orçamentos da Série A em 2018

Orçamento do Paraná, que era de R$ 400 mil em 2017, deverá chegar a até R$ 1,5 milhão em 2018 (foto: Geraldo Bubniak)

Depois de garantir o retorno à elite do futebol brasileiro e fazer a festa com a torcida no último sábado, no Couto Pereira, antes, durante e após o empate em 1 a 1 contra o Boa Esporte, o Paraná Clube já pensa em 2018. E para não fazer o “bate-e-volta” na Série A, a diretoria paranista terá de fazer o que outros dois clubes não conseguiram neste ano: montar um time competitivo com pouco dinheiro.

Para a disputa da Série B neste ano, o Paraná contou com um orçamento salarial de R$ 400 mil mensais, um dos mais baixos da competição. Com o possível aumento das receitas de patrocínio e das cotas de televisão na Série A, o clube deve gastar de três a quatro vezes mais em 2018.



“Para quem este ano teve uma folha de R$ 400 mil mensais, no ano que vem se a gente tiver R$ 1 milhão, R$ 1,5 milhão, eu acho que já dá pra fazer algo diferente, algo melhor”, declarou o gerente de futebol Rodrigo Pestana em entrevista coletiva. “Ainda vai sobrar dinheiro para continuar pagando nossas dívidas, pra gente continuar administrando o clube bem e não perder mais patrimônio.”



Com um orçamento na faixa citada por Pestana, o clube terá um dos menores, quiçá o menor, investimentos para a disputa da Série A, tendo como base as folhas salariais das equipes que disputaram a divisão neste ano.



Na atual temporada, os dois clubes com menor orçamento salarial na primeira divisão são o Atlético-GO (R$ 1,4 milhão) e o Avaí (R$ 1,5 milhão). Curiosamente, são também os dois últimos colocados da competição, sendo que o Dragão já está rebaixado e o Leão pode ter o destino selado ainda hoje, caso perca para o Atlético-PR, na Ressacada, em partida marcada para as 17 horas.





Folha Salarial da Série A – 2017



1. Palmeiras: R$ 11 milhões por mês

2. Atlético-MG: R$ 10,2 milhões

3. São Paulo: R$ 9,5 milhões

4. Flamengo: R$ 9 milhões

5. Corinthians: R$ 8,1 milhões

6. Cruzeiro: R$ 8 milhões

7. Grêmio: R$ 7,2 milhões

8. Fluminense: R$ 4,9 milhões

9. Santos: R$ 4,5 milhões

10. Vitória: R$ 4,1 milhões

11. Vasco: R$ 3,9 milhões

12. Botafogo: R$ 3,8 milhões

13. Sport: R$ 3,7 milhões

14. Atlético-PR: R$ 3,5 milhões

15. Coritiba: R$ 3,2 milhões

16. Bahia: R$ 3 milhões

17. Chapecoense: R$ 2,8 milhões

18. Ponte Preta: R$ 2 milhões

19. Avaí: R$ 1,5 milhão

20. Atlético-GO: R$ 1,4 milhão



Fonte; ESPN