Temer passa bem durante a noite e tem quadro de saúde estável

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ser submetido nesta sexta (24) a um procedimento cirúrgico para desobstruir três artérias coronárias, o presidente Michel Temer, 77, passou a sua segunda noite de internação bem, com quadro de saúde estável, segundo nota divulgada neste domingo (26) pela Secretaria de Comunicação Social do Palácio do Planalto. Temer está internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde foi realizado o procedimento. O presidente deve ter alta na manhã desta segunda-feira (27), quando, segundo os médicos, poderá retomar suas atividades. Neste sábado (25), o médico cardiologista Roberto Kalil Filho, um dos responsáveis pelo atendimento do presidente, já havia dito que o procedimento cirúrgico foi um sucesso e que Temer se comportou bem. O presidente está internado desde sexta, quando realizou uma angioplastia para desobstruir três artérias que estavam parcialmente bloqueadas por placas de gordura. Segundo Kalil, as artérias apresentavam obstrução relevante, de aproximadamente 90%. Durante o procedimento cirúrgico, os médicos implantaram em duas das artérias obstruídas o "stent", uma prótese em forma de espiral ou tubo que é colocada para manter a artéria dilatada e, assim, evitar nova obstrução. Na terceira artéria, menos relevante –segundo os médicos–, foi feita apenas a angioplastia para o alargamento do vaso com o uso de uma espécie de balão, mas sem a implantação do "stent". As artérias coronárias são vasos responsáveis pela circulação sanguínea no coração e pela chegada de oxigênio e nutrientes no músculo cardíaco miocárdio. Sua obstrução pode levar ao infarto. O histórico familiar, o stress, a pressão alta, a idade avançada e o sedentarismo estão entre os fatores que contribuem para a obstrução de uma artéria. No caso do presidente Temer, segundo Kalil, o fator hereditário pode ter sido o principal componente que levou às obstruções. LEIA A ÍNTEGRA DA NOTA "O presidente da República, Michel Temer, passou a noite bem e seu quadro de saúde é estável. A previsão de alta é para esta segunda-feira (27). Secom"