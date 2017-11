Bottas vence último GP do ano na F-1; Massa se despede na 10ª colocação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O finlandês Valtteri Bottas superou o companheiro de equipe e atual campeão mundial, Lewis Hamilton, para vencer o Grande Prêmio de Abu Dhabi de F-1, neste domingo (26). Na última corrida da temporada, a Mercedes exibiu mais uma vez seu domínio absoluto no ano, terminando com uma enorme vantagem em relação ao terceiro colocado, Sebastian Vettel, da Ferrari. Raikonnen (4º), Verstappen (5º) e Hulkenberg (6º) vieram atrás. Felipe Massa, da Williams, que fez a última corrida da carreira, terminou em 10º ao perder um duelo particular com Fernando Alonso, da McLaren. O brasileiro já havia anunciado que se aposentaria da F-1 após a conclusão da atual temporada. "Vou acordar pensando que preciso arrumar emprego agora", disse Massa, bem-humorado, ao responder a uma pergunta da reportagem. "Vão aparecer muitas oportunidades. Estou pronto para uma mudança na minha vida. Vou continuar fazendo coisa importantes, talvez continuar correndo, vamos ver." DOMÍNIO DA MERCEDES Após uma largada limpa, Bottas se manteve firme na primeira posição e fez uma pilotagem segura para abrir vantagem para Hamilton. Os dois carros da Mercedes dominaram a corrida de ponta a ponta. Bottas, que sonhava com o vice-campeonato, lutou para manter a liderança. Para isso, ele precisava torcer contra o alemão Vettel. Como terminou a corrida em terceiro, o piloto da Ferrari se manteve na segunda posição do Mundial de pilotos. Apesar da beleza do circuito, os pilotos enfrentaram dificuldades para fazer as ultrapassagens. O alemão Hulk Hulkenberg, da Renault, foi punido com cinco segundos por cortar uma curva e levar vantagem sobre os adversários. Com uma corrida sem reviravoltas nas primeiras posições, as principais ações aconteceram no bolo de trás. ALONSO SUPERA MASSA Em sua última corrida na carreira, Massa protagonizou uma briga franca com Alonso. Após a largada, o brasileiro perdeu a décima posição para seu antigo companheiro de Ferrari, mas logo a recuperou. O duelo foi quase uma extensão do que aconteceu no GP do Brasil, corrida que o espanhol elegeu como o momento "mais divertido" da temporada. Em Abu Dhabi, Alonso sofreu para ganhar a posição de Massa, mas conseguiu após uma parada do brasileiro nos boxes. O espanhol terminou em 9º. Na volta 21, o australiano Daniel Ricciardo abandonou a corrida, deixando claro os problemas de resistência que o carro da Red Bull apresentou durante a temporada. Ele não completou três das últimas quatro provas. Problema ainda mais grave teve o espanhol Carlo Sainz, depois que a Renault deixou a roda dianteira esquerda de seu carro solta em um pit stop. Sainz por pouco não bateu em um muro na saída dos boxes e abandonou logo depois. CLASSIFICAÇÃO FINAL - GP ABU DHABI 1º Valtteri Bottas (Mercedes/FIN) 2º Lewis Hamilton Mercedes/GBR) 3º Sebastian Vettel (Ferrari/ALE) 4º Kimi Raikkonen (Ferrari/FIN) 5º Max Verstappen (Red Bull/HOL) 6º Hulk Hulkenberg (Renault/ALE) 7º Sergio Perez (Force India/MEX) 8º Esteban Ocon (Force India/FRA) 9º Fernando Alonso (McLaren/ESP) 10º Felipe Massa (Williams (BRA) 11º Romain Grosjean (Hass/FRA) 12º Stoffel Vandoorne (McLaren/BEL) 13º Kevin Magnussen (Haas/DIN) 14º Pascal Wehrlein (Sauber/ALE) 15º Brendon Hartley (Toro Rosso/NZL) 16º Pierre Gasly (Toro Rosso/FRA) 17º Marcus Ericsson (Sauber/SUE) 18º Lance Stroll (Williams/CAN) NÃO COMPLETARAM Daniel Ricciardo (Red Bull/AUS) Carlo Sainz (Renault/ESP)