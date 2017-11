Novo biarticulado Scania padronizado para Curitiba

A novidade segue o padrão exigente da Urbs (foto: Divulgação)

A Scania apresentou ao prefeito de Curitiba seu biarticulado personalizado para as exigências da cidade. A montadora de caminhão e ônibus aproveita o anuncio de Greca que exigirá a troca de frota em 2.08. O biarticulado Scania F 360 HA tem 28 metros de comprimento, transporta 270 pessoas destinado ao uso em corredores exclusivos do sistema BRT (Bus Rapid Transit), para o curitibano conhecido como “Expresso”. A novidade da Scania, que segue o padrão exigente da Urbs, de Curitiba, tem carroceria Caio, motor de 360cv e desenvolve torque de 1.850Nm (o maior da categoria), já em baixas rotações, para economizar combustível. O propulsor está localizado na parte frontal do veículo e privilegia o salão de passageiros, de forma a permitir melhor acessibilidade entre os três vagões do veículo. O bloco está perfeitamente dimensionado para a capacidade de passageiros e carga. O câmbio automático escolhido é o B 516R de seis marchas, da Allison, com retardador, de alta durabilidade, compatível com o alto torque do motor, de fácil manutenção e baixos custos operacionais. O F 360 HA 8x2 sai de fábrica com elevado nível de conforto, maior estabilidade para o veículo e segurança para os passageiros, suspensão a ar com quatro bolsões nos eixos traseiros, freios a tambor com sistema eletrônico EBS, que diminui o tempo e a distância de frenagem, ABS, controle de tração e o freio auxiliar Scania Retarder.