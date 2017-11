Hoje tem Salão de Curitiba

Para quem não concluiu sua compra durante o final de semana no Salão do Automóvel de Curitiba ainda tem a chance de efetuar hoje no Expo Renault no Parque Barigui. A mostra na realidade é um “feirão@ com poucas novidades, mas uma oportunidade de escolher o carro entre várias marcas de concessionárias presentes.

Chevrolet Tracker para PCD

A Chevrolet está ampliando a gama de produtos com isenção de impostos para pessoas com deficiência e seus familiares. A novidade é o Tracker, que chega completo e com os itens mais valorizados pelo consumidor do segmento, entre eles direção elétrica, transmissão automática e sistema de conectividade total - OnStar e multimídia MyLink com Android Auto e Apple CarPlay. O programa de venda direta do Tracker com isenção de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para pessoas com deficiência e seus familiares estreia com a linha 2018 do SUV de entrada da Chevrolet.

Cultura custom



O Auto Posto Potenza comemorou 22 anos com um evento especial para os amantes da cultura custom com exposição de motos customizadas, veículos antigos, além da participação estúdio de tatuagem, barbearia, concessionárias de carros e motocicletas, food trucks.