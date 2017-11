Alunos enfrentam prova trabalhosa na primeira fase da Fuvest

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os candidatos que fizeram a primeira fase da Fuvest neste domingo (26) enfrentaram uma prova trabalhosa, com cálculos exigentes e textos muito longos. Essa foi a percepção de participantes do vestibular que já terminaram a prova. "Em história, tinha textos grandes para uma questão só. Em português também havia textos longos, mas eram para duas ou três questões. Isso cansa muito", disse a vestibulanda Julia Garnica, 18, que busca uma vaga em direito. Ela fez a prova no prédio da FEA (Faculdade de Economia e Administração), da USP, na Cidade Universitária, zona oeste da capital. Segundo candidatos, praticamente todos os nove livros da lista de obras de leitura obrigatória caíram na prova. "Não dava só para ter lido resumos, as questões eram difíceis mesmo", disse Julia Miranda, 18, que presta para medicina. Ela também reclamou da quantidade de textos. "Nenhum texto era essencial para a resposta. Até as questões de exatas tinham textos grandes." A parte de exatas representou dificuldades, como já é tradição na Fuvest. "Matemática foi mais difícil que eu esperava", disse Felipe Germanos, 17, que está no 2º ano do ensino médio e realizou a prova como treino. Germanos sentiu falta de questões sobre a Revolução Russa, que completou cem anos em 2017 e sobre a qual havia estudado. Segundo os candidatos, a prova não foi marcada por temas de atualidade, com exceção de uma questão sobre o posicionamento do governo Donald Trump com relação a ambiente. A prova começou às 13 horas, com duração máxima de cinco horas. Os candidatos só puderam deixar os locais de prova a partir das 16h. Nesta primeira fase, os participantes tiveram que responder a 90 questões de múltipla escolha de biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, português e química. A Fuvest recebeu 137.581 inscrições. Eles concorrem a 8.402 vagas em 182 cursos de graduação da USP. Outra parte das vagas da universidade serão preenchidas pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificado), que usa a nota do Enem. O resultado da primeira fase será divulgado no dia 18 de dezembro no site da Fuvest. As provas da segunda fase serão realizadas nos dias 7, 8 e 9 de janeiro de 2018.