Primeiro dia da 2ª fase do Vestibular da UFPR registra 5,43% de desistentes

(foto: Sucom/UFPR)

O 1º dia da 2ª fase do Vestibular 2017/2018 da UFPR, hoje (dia 26), registrou 5,43% de desistentes – o equivalente a 724 dos 13.323 candidatos convocados para esta etapa. O número é superior ao total de desistentes do primeiro dia da segunda fase do Vestibular 2016/2017 da UFPR, quando 547 candidatos (5,35%) – 514 em Curitiba (5,23%) e 33 no Litoral/Interior (8,17%) – deixaram de comparecer aos locais de provas.

Poucos convocados para a 2ª fase chegaram atrasados. Um deles foi o estudante André Andrade, que tem 20 anos e estava disputando vaga para o curso de Engenharia Civil. Ele faria a prova no Centro Politécnico, mas saiu de casa (em Campina Grande do Sul) apenas às 13h e chegou ao local logo após o fechamento dos portões. “Marquei bobeira”, disse o estudante, à reportagem.

Nenhum incidente envolvendo candidatos foi registrado ao longo do dia, apesar dos dois acidentes de trânsito ocorridos em um trecho da BR-277 localizado nas proximidades do Centro Politécnico, em Curitiba, que deixaram o tráfego lento pouco antes do fechamento dos portões, realizado pontualmente às 13h30.

A prova

Às 14h, os candidatos iniciaram a Prova de Compreensão e Produção de Textos, com 4h30min de duração e três questões discursivas, cada uma valendo 20 pontos. Dos 13.323 candidatos convocados para esta fase (6.390 do sexo feminino – 47,96 % e 6.933 do sexo masculino – 52,04 %), 5.210 são cotistas.

Segundo o coordenador do Núcleo de Concursos, Mauro Belli, Curitiba recebeu a maior parte dos candidatos no 1º dia – 11.966. O vestibular também foi realizado nos campi da UFPR: Palotina (518 candidatos), Matinhos (532), Toledo (123 candidatos) e Jandaia do Sul (184).

Foram aprovados para a segunda fase os candidatos que obtiveram a melhor classificação na primeira etapa em número equivalente ao triplo de vagas disponibilizadas para o respectivo curso, turno e período para o qual o concorrente se inscreveu.

Segundo dia da segunda fase

O 2º dia da 2ª fase do Vestibular 2017/2018 da UFPR será realizado nesta segunda-feira (dia 27). No total, 8.649 candidatos farão as Provas Específicas: até duas conforme o curso; com 2h30min para uma prova e 5h para duas provas (Biologia; Física; Química; Matemática; Geografia; História; Sociologia e Filosofia). Um total de 4.674 candidatos de 65 cursos não terão prova específica.

As Provas de Habilidade Específica relacionam-se aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico e Design de Produto. A prova começa às 14h e tem duração de 5h, no total. No caso do curso de Música, a prova será realizada no Departamento de Artes. Pela manhã, haverá Prova Teórica com início às 9h e duração de 1h30 (abertura das portas às 8h e fechamento às 8h30. À tarde, haverá Prova Prática: Licenciatura às 14h (abertura das portas às 13h e fechamento às 13h30); Bacharelado às 16h (abertura das portas às 15h e fechamento às 15h30). O resultado do Vestibular 2017/2018 da UFPR será divulgado no dia 12 de janeiro.