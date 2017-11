No foco, a arte o descargo urbano desafiam (foto: Divulgação)

Com curadoria de Eloir Jr. e Carla Schwab, o espaço cultural do conceituado Hospital IPO na capital Paranaense, recebe a exposição “Guarda Me Chuva” do artista e design Oswaldo Fontoura Dias. A mostra faz parte do circuito cultural deste segundo semestre e segue até Fevereiro de 2018.

A arte e o descarte urbano desafiam o sentido de tudo e se relacionam muito bem no século XXI. Se no passado ambos tinham bem definidos seus significados, em certo momento da era moderna esses conceitos se transformam e o lixo pode virar arte e assim sinaliza para novas ideias, alertas e percepções estéticas.

A conscientização em questões de responsabilidade social e sustentabilidade são contextos foco no labore do artista e designer Oswaldo Fontoura Dias, que apresenta na sua recente produção a integração do descarte urbano em assemblage e acrílicas sobre prancha rígida, como uma forma de reflexão e de compreensão do consumo e o destino de embalagens e resíduos gerados pelo ser humano, o qual se defende dos mesmos através do icônico guarda-chuva, um simples objeto que nos bidimensionais de Oswaldo interage com as figurações e tenta abrigá-las de uma enxurrada de resíduos. Em “Guarda Me Chuva”, o artista enfatiza em seu trabalho um grito de alerta para não sobrecarregarmos a natureza, mas sim devolver ao meio, obras de arte repletas de questionamentos sobre a cultura consumista.

Sobre o Artista:

Oswaldo Fontoura Dias é curitibano, graduado em Desenho industrial pela UFPR, tendo freqüentado diversos cursos artísticos em Ateliers, Museus e Centro de Criatividade de Curitiba. Desde 1985 tem participado de mostras individuais, coletivas e salões de arte. Suas obras ilustram livros de arte, agendas e calendários, com acervos no Brasil e no exterior. É mentor de vários projetos relacionados à cultura, destacando o design da araucária iluminada do Palácio Iguaçu. Seu trabalho é citado no dicionário das Artes Plásticas no Paraná, de Adalice Araujo.



Serviço

Exposição “Guarda Me Chuva” de Oswaldo Fontoura Dias

De: até 13/02/2018

Horário: Livre

Onde: Espaço Cultural do Hospital IPO( Rua Goiás, 60 - Água Verde - Térreo)

Informações: 41 – 3314-1500 - Curitiba-PR

Entrada: franca