Coritiba 'ganha' gol, mas entrega vitória ao São Paulo e se complica

Galdezani: gol contra (foto: Reprodução / SporTV)

O Coritiba ganhou um gol de presente, mas mesmo assim não conseguiu vencer o São Paulo na tarde deste domingo (26). Em pleno Couto Pereira, o time paranaense perdeu de virada, por 2 a 1, e se complicou na luta contra o rebaixamento. A partida era válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

MATEMÁTICA

Com o resultado, o Coritiba viu aumentar o risco de rebaixamento no Brasileirão. O time caiu uma posição (para 16º), ficou com 43 pontos e ainda pode ser alcançado por três equipes que ainda correm perigo: Vitória (43 pontos), Sport (42 pontos) e Avaí (42). Falta apenas uma rodada na competição e há dois lugares em aberto na zona de degola – o Atlético-GO está rebaixado há algumas rodadas e a Ponte Preta caiu neste domingo.

Na última rodada, em 3 de dezembro, o Coritiba pega a Chapecoense em Chapecó. O Sport recebe o Corinthians em Recife. O Vitória joga em casa com o Flamengo. E o Avaí enfrenta o Santos na Vila Belmiro.

Para escapar definitivamente sem depender de mais ninguém, o Coritiba precisa vencer. Se empatar, corre risco de ser ultrapassado por Sport e Avaí. Por outro lado, se esses dois times perderem, o Coritiba se salva até com uma derrota em Chapecó.

POLÊMICA

O gol do Coritiba foi fruto de uma polêmica. Após cruzamento de Carleto, Tiago Real subiu com Edimar e tocou a bola com a mão. O árbitro Anderson Daronco, após consultar o auxiliar de linha de fundo, Elano Todeschini, deu pênalti para os coxas-brancas. “Ele deu empurrão, né? Eu concordo. Eu estava na bola”, disse o meia Tiago Real. “Não foi nada, foi uma burrada do árbitro”, falou o zagueiro Rodrigo Caio, do São Paulo. No lance, o toque de mão de Tiago Real é evidente, mas o empurrão não. E o árbitro de linha de fundo sinalizou ter marcado toque de mão de Edimar.

ESCALAÇÃO

O Coritiba não podia contar com o lateral-direito Leo e o atacante Kleber, que cumpriam suspensão por acumular três cartões amarelos cada um. Em compensação, o técnico Marcelo Oliveira tinha os retornos do zagueiro Cleber Reis, do lateral Carleto e do atacante Rildo, que estavam suspensos. “O time está voltando à formação mais entrosada. É uma oportunidade única, de jogar em casa, frente ao torcedor, e sairmos de uma situação de dificuldade”, disse o técnico Marcelo Oliveira.

PRIMEIRO TEMPO

Mas o Coritiba não foi bem. O time demorou 19 minutos para finalizar pela primeira vez e abusou das bolas longas e cruzamentos. Um desses cruzamentos deu certo, mas não da maneira que deveria ser: Tiago Real subiu com Edimar e tocou a bola com a mão. Mas o árbitro Anderson Daronco, deu pênalti. O goleiro Wilson cobrou e fez 1 a 0, aos 43 minutos. “Ele deu empurrão, né? Eu concordo. Eu estava na bola”, disse o meia Tiago Real.

SEGUNDO TEMPO

Para a etapa final, o Coritiba já não tinha Alan Santos, que sentiu uma lesão e deu lugar a Edinho no fim do primeiro tempo. Com ou sem mudança, o time continuou criando pouco, mesmo com as constantes trocas de posição de Tiago Real e Yan Sasse no meio-de-campo. Aos 16 minutos, Oliveira trocou Yan Sasse por Galdezani.

E o time, que já não atacava, passou a não defender. Num intervalo de quatro minutos, o tine levou dois gols de cabeça, em bolas paradas. O primeiro, de Edson Militão, aos 22 minutos, saiu de um escanteio. No segundo, aos 26 minutos, Galdezani e Rodrigo Caio disputaram uma bola alta após falta cobrada por Shaylon. A bola foi ao gol e encobriu Wilson.

Em sua última cartada, Oliveira trocou o volante Edinho pelo atacante Iago. Mas não adiantou nada. Para piorar, Henrique Almeida perdeu um gol aos 47 minutos. E o time acabou derrotado.