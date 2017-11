Grêmio reserva empata com Atlético-GO e adia definição de vice

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Grêmio empatou em 1 a 1 com Atlético-GO, neste domingo (26), e adiou para a última rodada a definição de quem será o vice-campeão do Brasileirão. Com time reserva e sem vários suplentes imediatos de olho na final da Copa Libertadores, o time gaúcho fez um jogo fraco. Saiu atrás do placar e buscou o empate logo depois na última partida do ano como mandante. Os gols foram de Andrigo e Lucas Poletto em intervalo de três minutos. Com o placar, o Grêmio vai a 62 pontos e fica ao alcance do Palmeiras, que tem 60. O time paulista recebe o Botafogo na segunda-feira (27) à noite, no complemento da rodada. Se tivesse vencido, o Tricolor poderia garantir o segundo lugar em caso de derrota do Verdão. Agora, tudo fica para domingo que vem. Já o Atlético-GO soma 35 pontos e não tem mais chance de sair da lanterna. Na quarta-feira o Grêmio decide a Libertadores contra o Lanús, no estádio La Fortaleza, na grande Buenos Aires. O Atlético-GO se despede da Série A no domingo, em casa, contra o Fluminense. O JOGO Erros na defesa, no meio-campo e um ataque quase inofensivo. A escalação do Grêmio cobrou seu preço e o time de Porto Alegre produziu muito pouco. Ao longo do primeiro tempo a equipe chegou a ser pressionada pelo lanterna do campeonato. E assistiu os visitantes criarem as melhores chances para abrir o placar. A grande oportunidade para o time da casa saiu com pressão na zaga. Kaio, dentro da área, tentou o chute alto e perdeu. O Atlético-GO explorou os espaços de uma defesa muito aberta e criou boas chances. Andrigo, Igor, Luiz Fernando. Foram ao menos três conclusões com perigo. Atrás o Atlético-GO retribuiu e também errou bastante. A diferença é que o Grêmio não soube aproveitar isso até o intervalo. Mais ofensivo, o Grêmio voltou melhor para o segundo tempo criou chances de forma inédita no jogo. Só que quem abriu o placar foi o Atlético-GO. Em contra-ataque, Andrigo tabelou e enxergou Paulo Victor adiantado. O chute rasteiro foi fora do alcance do goleiro. Mas o Grêmio empatou rápido e na bola parada. Lucas Poletto aproveitou rebote e cabeceou. Na reta final, Renato Gaúcho ainda botou Vico e gerou mais volume. Grêmio, de fato, ficou mais perto da vitória. Mas não deu tempo.