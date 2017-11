Atlético-PR desperdiça pênalti, Avaí vence e segue vivo contra rebaixamento

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Avaí segue vivo na luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (26), o time catarinense venceu o Atlético-PR por 1 a 0 na Ressacada, em Florianópolis, e leva para a última rodada a decisão para continuar na elite nacional em 2018. O lateral Maicon foi o autor do gol da vitória. O resultado deixou o Avaí na 17ª colocação, com 42 pontos -mesma pontuação da primeira equipe fora da zona de rebaixamento- e com chances de escapar da queda na rodada final. O time visita o Santos na Vila Belmiro e precisa vencer, além de contar com tropeços do Sport, para permanecer na Primeira Divisão. Já o Atlético-PR estacionou na 11ª posição, com 48 pontos, e não tem mais chances de alcançar o G7 da competição. A equipe encerra participação na disputa diante do Palmeiras, na Arena da Baixada. O JOGO Os dois times entraram em campo em ritmos totalmente diferentes. Enquanto o Avaí, empurrado pela torcida, parecia disputar uma "final" para escapar da queda, o Atlético-PR não demonstrou o mesmo entusiasmo para seguir lutando por uma vaga na Libertadores. O resultado dessa disparidade entre as equipes não poderia ser outro: aos 15 minutos, Pedro Castro tocou para a entrada da área e Maicon apareceu para bater de primeira e mandar no ângulo. Outro lance que também evidenciou a diferença da "pegada" entre as equipes aconteceu aos 37 minutos da etapa inicial, quando Weverton deu bobeira em saída com os pés e entregou a bola para Marquinhos, que emendou por cobertura e quase ampliou para o Avaí. Dono de grandes defesas ao longo da competição, Douglas Friedrich teve papel importante também neste domingo. Na principal chegada do Atlético-PR durante a primeira etapa, o goleiro defendeu no reflexo uma cabeçada à queima-roupa de Eduardo Henrique aos 20 minutos e evitou o empate do adversário. O torcedor do Avaí teve dois motivos para se preocupar logo no início do segundo tempo. Aos 11 minutos, Alemão cometeu pênalti em Sidcley após disputa pelo alto. O zagueiro ficou caído no gramado e pareceu convulsionar. A ambulância entrou em campo e o defensor foi prontamente atendimento. Apesar do susto, o jogador se levantou, deixou o campo andando e retornou para a partida. Na cobrança de pênalti, mais uma boa notícia para o time catarinense. Fabrício bateu com muita força e acabou isolando por cima data meta, desperdiçando a principal chance do Atlético-PR de igualar o placar. Não bastasse o fato de permanecer em campo depois de passar mal dentro de campo, o zagueiro Alemão quase roubou a cena de herói na sequência da partida. Aos 29 minutos, após cobrança de escanteio, o zagueiro ganhou disputa pelo alto e cabeceou firme. Weverton defendeu em cima da linha e evitou o segundo do Avaí.