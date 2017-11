Torcida da Ponte Preta invade estádio e interrompe jogo contra Vitória

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A partida entre Ponte e Preta e Vitória foi interrompida pela torcida pouco antes de o jogo acabar, aos 39 minutos do 2º tempo. Pontepretanos invadiram o gramado do Estádio Moisés Lucarelli pouco depois de gol de Tréllez. O placar estava 3 a 2 para o time baiano. Dezenas de torcedores quebraram uma grade do estádio e correram para cima dos jogadores, que conseguiram fugir para o vestiário. O goleiro Aranha foi o único que ficou em campo e conversou com alguns torcedores. A Polícia Militar entrou em campo e conseguiu conter os torcedores, mas precisou usar cassetete e balas de efeito moral. Presidente da Federação Baiana de Futebol, Ednaldo Rodrigues, pediu o fim do jogo: "não vai ter condição de prevalecer em campo. Quem tem condições? Até os atletas da Ponte não têm condições de continuar, com medo de morrer". O goleiro do Vitória, Fernando Miguel, seguiu o mesmo tom: "é a realidade da nossa sociedade hoje. Não tem condição nenhuma de continuar o jogo". A Ponte Preta fez dois gols logo no início do jogo, mas Rodrigo foi expulso ainda no primeiro tempo. Depois do intervalo, o Vitória conseguiu a virada, com um gol de André Lima e dois de Tréllez.