Fabrício, Pavez e Pablo decepcionaram na Ressacada. Confira as atuações

ATUAÇÕES INDIVIDUAIS



Weverton (6,5)

Não teve culpa no gol e fez duas boas defesas. Bem nos lançamentos.



Jonathan (6,0)

Firme na marcação, mas faltou qualidade no apoio.



Paulo André (6,0)

Posicionou-se bem em campo para compensar a falta de velocidade.



Thiago Heleno (6,0)

Tranquilidade nos passes e perfeição nas bolas aéreas.



Fabrício (4,5)

Faltou qualidade no apoio e ainda desperdiçou um pênalti.



Pavez (4,5)

Foi quem perdeu a disputa com Maurinho pela bola no lance do gol.



Sidcley (6,0)

Entrou na volta do intervalo, dando mais velocidade e agressividade ao ataque.



Lucho González (S/N)

Lesionou-se aos 8 minutos. Pouco tempo em campo.



Eduardo Henrique (6,0)

Entrou aos 13-1º. Bem nos passes curtos, mas afobado na marcação.



Matheus Rossetto (6,5)

Foi o “motor” do meio de campo. Só faltou mais criatividade.



Lucas Fernandes (5,5)

Insistiu exageradamente nos lances individuais e errou a maioria.



Felipe Gedoz (6,0)

Entrou aos 26-2º. Apareceu e criou pouco.



Douglas Coutinho (5,5)

Esforçado. Movimentou-se muito, mas a bola chegou pouco.



Pablo (4,5)

Falhou em tudo que tentou. Nos passes, foram 9 erros em 23 tentativas.