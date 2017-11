Boate desaba

O piso de uma boate localizada na ilha de Tenerife, na Espanha, cedeu e desabou na madrugada de ontem . De acordo com autoridades locais, 22 pessoas ficaram feridas. Os socorristas das Ilhas Canárias, arquipélago em que Tenerife faz parte, informaram que as pessoas caíram no porão da discoteca após a abertura repentina de um buraco com cerca de 4 m². Entre os feridos, duas pessoas sofreram lesões graves, com pernas e tornozelos quebrados. A ilha de Tenerife é um destino turístico popular .