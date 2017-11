Manifestantes paquistaneses voltaram a se reunir ontem na capital do Paquistão, Islamabad, em número ainda maior que o registrado no sábado, quando confrontos com a polícia resultaram em seis mortos e mais de 200 de feridos Eles incendiaram veículos e um posto de guarda localizado perto do local do protesto, mantendo bloqueada uma importante rodovia entre Islamabad e a cidade vizinha de Rawalpindi. A polícia paquistanesa e membros da força paramilitar se posicionavam nas proximidades .